Политика ЕС обсуждает отправку западных войск в Украину: заявление Макрона

2024-02-27 16:05

 

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем.

Как пишет Associated Press, этот вопрос обсуждался на вчерашней встрече глав 20 европейских государств и других западных чиновников в Париже. Французский президент заявил, что они сделают все необходимое, чтобы Россия не смогла выиграть войну против Украины.

"Сегодня нет консенсуса относительно отправки официальных и одобренных войск на места. Но с точки зрения динамики ничего исключать нельзя", - сказал Макрон на пресс-конференции.

При этом он не стал говорить, какие именно страны рассматривают возможность отправки войск, заявив, что хочет сохранить некоторую "стратегическую двусмысленность".
Отправка западных войск в Украину: что известно

Напомним, вчера премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны-члены Североатлантического Альянса и Евросоюза обсуждают возможность введения своих войск в Украину.

По его словам, Словакия не намерена отправлять своих военнослужащих, однак может обучать их на своей территории. Фицо уверен, что такой шаг привел бы к эскалации войны с захватнической Россией.

subscriber subscriber

Еще по теме

Макрон объявил коалицию для поставки в Украину ракет большой дальности

2024-02-27 17:37

Дуда сделал важное заявление о поддержке Украины в войне

2024-02-25 15:30

До конца марта ЕС передаст Украине около 170 тысяч снарядов, - Кулеба

2024-02-25 12:30

Паркування у Києві стало тимчасово безкоштовним - штрафи за несплату також відмінено

2024-02-23 17:32

Еще новости в разделе "Политика"

Сикорский рассказал, что будет, если путин победит в Украине

2024-02-27 18:26

Макрон объявил коалицию для поставки в Украину ракет большой дальности

2024-02-27 17:37

ЕС обсуждает отправку западных войск в Украину: заявление Макрона

2024-02-27 16:05

Президент Чехии дал независимый прогноз по завершению войны в Украине

2024-02-27 15:37
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Сикорский рассказал, что будет, если путин победит в Украине 2024-02-27 18:26
Макрон объявил коалицию для поставки в Украину ракет большой дальности 2024-02-27 17:37
ЕС обсуждает отправку западных войск в Украину: заявление Макрона 2024-02-27 16:05
Президент Чехии дал независимый прогноз по завершению войны в Украине 2024-02-27 15:37