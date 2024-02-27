Политика Результат войны в Украине может решиться в ближайшие месяцы - Боррель

2024-02-27 20:48

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что Европе пора бы "проснуться", осознать, в каком опасном мире она существует, и увеличить поддержку Украины.

Итог российско-украинской войны может решиться в ближайшие месяцы, сказал он в интервью испанской газете El País.

Он отметил, что страны Евросоюза совместно опередили Соединенные Штаты Америки в "гражданской, военной, экономической и гуманитарной помощи" Киеву.

Но это не причина расслабляться – европейцам нужно "оказать больше помощи и быстрее", сказал Боррель.

Он пояснил, что государства ЕС не принимают непосредственного участия в войне, поэтому "не до конца понимают" ее важность.

"Россия – недемократический режим, способный уничтожать своих оппонентов, таких как [Алексей Навальный], или ликвидировать перебежчиков на европейской земле. Хотим ли мы, чтобы он появился на пороге Европы и контролировал 36% мирового рынка зерна?" – задал риторический вопрос глава европейской дипломатии.

Борель призвал европейцев очнуться, поддержать Украину, а также повысить обороноспособность своих стран.