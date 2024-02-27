Политика Клименко сказал, почему не мобилизуют полицейских

2024-02-27 21:37

Если ситуация в стране будет ухудшаться, стражи порядка будут готовы стать к оружию и мобилизоваться.

Все полицейские забронированы от мобилизации. Вступить в ряды Вооруженных сил Украины они могут только как добровольцы. Об этом в понедельник, 26 февраля, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью Натальи Мосейчук.

"Каждый полицейский должен знать - пока он в полиции, он забронирован и на фронт не идет. Если он не доброволец", - сказал Клименко.



Он также назвал "диванными экспертами" тех, кто "провоцирует к размышлению по поводу того, кто мог бы воевать".



"А чем мужчины, работающие в полиции, отличаются от работающих в народном хозяйстве? А кто будет тогда защищать от преступников населения, выезжать на вызовы?", - добавил министр.



Ранее Клименко заявил, что информация по камерам наблюдения на дорогах Украины могла передаваться в другие страны, но данные расследования Схем, которые в Украине годами работали тысячи камер с программным обеспечением от российского производителя, будут тщательно проверены.



Контрразведка Службы безопасности задержала агента российской военной разведки, который "охотился" на оборонные заводы Запорожья. Фигурант - эксзаместитель начальника отдела бывшего областного управления МВД, который в 2014 году уволился со службы.