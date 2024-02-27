Политика Зеленский прокомментировал задержку помощи от США

2024-02-27 22:15

Президент Украины говорил о пакете помощи со спикером Палаты представителей и - "почувствовал оптимизм".

Без помощи со стороны США Украине будет сложно добиться каких-либо новых успехов на фронте этого года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CNN.



По словам главы государства, Украина сможет подготовить людей, но задержка с поставками боеприпасов и вооружения для бригад может повлиять на общую картину войны.



По этой причине главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас разрабатывает два плана дальнейших действий. Если Украина получит помощь от США, военные будут работать над тем, чтобы оттеснить армию России. Но если этого не произойдет, Украине придется сосредоточиться исключительно на обороне.



Зеленский заявил, что говорил о пакете помощи со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и после этого разговора "испытал оптимизм".



"Он сказал, что сделает все, чтобы поддержать Украину, и он на нашей стороне, и он понимает, насколько героичны наши люди, наши солдаты и мирные жители", - отметил президент.



Напомним, 13 февраля Сенат США поддержал пакет, предусматривающий более 60 млрд долларов для Украины - преимущественно на военную помощь. Но решения Сената недостаточно для выделения денег - законопроект должен пройти Палату представителей.



15 февраля спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон досрочно завершил рабочую неделю и объявил почти двухнедельный перерыв, так и не рассмотрев законопроект о помощи союзникам. Этот вопрос теперь может быть вынесен в Конгресс в середине марта.