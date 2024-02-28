Политика У Байдена отреагировали на слова Макрона об отправке войск в Украину

2024-02-28 16:05

В Белом доме предлагают украинцам и дальше ждать одобрения Конгресса на поставки оружия из США.

Соединенные Штаты Америки не будут отправлять свои войска на фронт в Украине. Об этом заявила официальный спикер Совета национальной безопасности при Белом доме Адриенн Уотсон.

"Президент Байден четко дал понять, что США не будут посылать войска воевать в Украине", - заявила она журналистам во время встречи Байдена с высокопоставленными законодателями в Белом доме.

По ее словам, американский президент считает, что Украина получит все необходимое ей вооружение, как только Конгресс одобрит дополнительное финансирование в размере 60 миллиардов долларов.

Заявление Макрона относительно отправки войск в Украину

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что на встрече с другими западными лидерами он обсуждал гипотетическую возможность отправки войск в Украину, но "сегодня нет консенсуса" по этому вопросу.

Сегодня лидеры ряда европейских стран наперегонки начали опровергать возможность отправки своих войск в Украину. В частности, с такими заявлениями выступили представители Чехии, Испании, Польши, Германии, Венгрии, Австрии и других стран.

В дополнение заявление Макрона прокомментировали в Кремле. Спикер Путина Дмитрий Песков решил дополнительно нагнать страху на европейских лидеров угрозами прямой войны между Россией и странами НАТО.