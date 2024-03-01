Политика ЕС передает доходы от замороженных активов рф на покупку оружия для Украины - решение принято

2024-03-01 15:37

Европейский Союз передаст доходы от замороженных российских активов в банках Европы на покупку оружия для Украины. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе слушаний в Европарламенте.

"Пора обсудить использование прибыли от начислений на замороженные российские активы для совместной закупки военного оборудования для Украины", - подчеркнула чиновница.

Она считает очень символическим использование этих средств именно для того, чтобы сделать Украину и Европу более безопасными для жизни. Теперь страны ЕС проводят более скоординированную политику для совместного заказа оружия и боеприпасов, считает глава ЕК.

"Европейский фонд мира уже мобилизовал 6,1 млрд евро для поддержки ВСУ, включая поставки летального и нелетального военного оборудования и снаряжения", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, на следующей неделе будет объявлено решение о вознаграждении в рамках программы ASAP (программа ЕС по содействию производству боеприпасов, - ред.).

"Это финансирование позволит почти удвоить производство боеприпасов в Европе - до более чем 2 млн в год - уже к концу 2025 года", - отметила она.

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Политика

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