Политика ЕС передает доходы от замороженных активов рф на покупку оружия для Украины - решение принято

2024-03-01 15:37

Европейский Союз передаст доходы от замороженных российских активов в банках Европы на покупку оружия для Украины. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе слушаний в Европарламенте.



"Пора обсудить использование прибыли от начислений на замороженные российские активы для совместной закупки военного оборудования для Украины", - подчеркнула чиновница.



Она считает очень символическим использование этих средств именно для того, чтобы сделать Украину и Европу более безопасными для жизни. Теперь страны ЕС проводят более скоординированную политику для совместного заказа оружия и боеприпасов, считает глава ЕК.



"Европейский фонд мира уже мобилизовал 6,1 млрд евро для поддержки ВСУ, включая поставки летального и нелетального военного оборудования и снаряжения", - подчеркнула фон дер Ляйен.



По ее словам, на следующей неделе будет объявлено решение о вознаграждении в рамках программы ASAP (программа ЕС по содействию производству боеприпасов, - ред.).



"Это финансирование позволит почти удвоить производство боеприпасов в Европе - до более чем 2 млн в год - уже к концу 2025 года", - отметила она.