Политика путин пригрозил ядерными ударами после заявления Макрона о западных войсках в Украине

2024-02-29 20:04

Диктатор заявил о реальной угрозе конфликта с использованием ядерного оружия – "а значит уничтожения цивилизации".

Президент России Владимир Путин пригрозил ядерными ударами после заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск в Украину.

Свои угрозы глава Кремля озвучил во время обращения к россиянам 29 февраля.

"Мы помним судьбу тех, кто когда-то направлял свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо трагичнее", — пригрозил российский диктатор.

Путин продолжил, подчеркнув, что "они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие — и знают об этом, сейчас только я сказал — тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории".

"Все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что это реально чревато конфликтом с использованием ядерного оружия – а значит, уничтожением цивилизации. Они чего-то этого не понимают что ли?" – заявил президент РФ.