Политика Буданов поставил точку в вопросе "заморозки" войны в Украине

2024-02-29 20:48

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина никогда не пойдет на "замораживание" конфликта с Россией, поскольку это будет де-факто означать признание оккупации территорий.

"Заморозка" войны с Россией будет означать признание оккупации украинских территорий. Потому Украина никогда не пойдет на такой шаг.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью CBC News.

По его словам, россияне были бы очень рады заморозить все так, как есть сейчас, заставив Украину "признать захваченную территорию как российскую".

"В этом случае они праздновали бы победу. Этого никогда не произойдет", — подчеркнул Буданов.

В то же время глава украинской разведки признал, что Россия каким-то образом смогла получить тайную информацию о планах Украины по контрнаступлению.

"Я не скажу больше президента. Мы получили, скажем, информацию, доказательства, что планы стали известны России. Это серьезная проблема, и мы предпринимаем определенные действия", — добавил глава ГУР МО.

Напомним, на пресс-конференции 25 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинский план контрнаступления в прошлом году был известен в Москве еще до его начала. Известно ли, кто именно "слил" россиянам план контрнаступления, глава государства не уточнил.

"Наш план контрнаступления в прошлом году был на столе в Кремле до начала этого наступления. Поэтому чем меньше людей знает наши планы, тем быстрее будет победа и неожиданный результат для России на поле боя", — сказал Зеленский.