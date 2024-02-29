Политика Не следует исключать возможность введения западных сухопутных войск в Украину, - Каллас

2024-02-29 21:37

 

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что западные лидеры не должны исключать отправку сухопутных войск в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что заявление президента Франции Эмманюэля Макрона вызвала негативную реакцию со стороны других европейских стран, однако есть те, которые поддержали эту идею. Премьер-министр Эстонии Каллас подчеркнула, что лидеры стран должны обсудить все возможности за закрытыми дверями, в том числе то, что еще можно сделать, чтобы помочь Украине.

"Я думаю, что это также сигналы, которые мы посылаем России, что мы не исключаем разные варианты. Потому что все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина победила, а Россия проиграла эту войну", – сказал Каллас.

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Политика

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