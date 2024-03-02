Политика Китай отреагировал на новые ядерные угрозы путина

2024-03-02 08:30

В Министерстве иностранных дел КНР отреагировали на очередные ядерные угрозы российского диктатора Путина другим странам.

Пресс-секретарь министерства Мао Нин прокомментировала его последнее заявление, связанное с возможностью отправки западных военных в Украину. "В ядерной войне не будет победителей, Китай призывает все стороны сохранять сдержанность", - цитирует ее Укринформ.

Мао заявила, что необходимо работать вместе для снижения напряженности и стратегических рисков. "Мы призываем все стороны сохранять взвешенность и сдержанность и строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности через диалог и консультации", - подчеркнула представитель МИД.

Путин снова угрожает ядерной войной: что известно

Россия неоднократно обещала применить ядерное оружие в случае своего поражения, атак на оккупированный Крым, передачи Украине определенных типов вооружения и отправки западных войск на фронт.

На этой неделе в Париже для обсуждения войны в Украине встретились 20 европейских лидеров. Впоследствии президент Франции сказал, что они обсуждали возможность отправки своих войск в Украину в будущем.

В Кремле заявили, что это приведет "не к вероятности, а к неизбежности прямого столкновения России и НАТО". Впоследствии Путин пригрозил миру ядерной войной и "трагическими последствиями".