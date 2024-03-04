Политика Франция опубликовала список военной помощи Украине за два года

2024-03-04 18:26

Министерство обороны Франции обнародовало список военной помощи, которую Париж предоставил Киеву за два года полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению ведомства, Франция поставила Украине военное оборудование на общую сумму 2,615 млрд евро, к которым можно добавить 1,2 млрд евро для Европейского фонда мира (EFF), что в целом составляет сумму более 3,8 млрд евро с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Минобороны указывает, что поставки соответствуют критериям обеспечения Киева оборудованием с боеприпасами, обучения, а также обслуживания техники.

В список из 50 пунктов, в частности, входят защитное снаряжение, оптические, противотанковые системы, средства ПВО (Crotale NG, шесть ПЗРК Mistral, одна система SAMP/T, радар GM200), бронетехника (38 легких колесных танков AMX10 RC и 250 бронеавтомобилей), 160 разведывательных беспилотников, 10 устройств для обнаружения дронов, ракеты SCALP (количество не разглашается), 30 самоходных артиллерийских установок Caesar, шесть гаубиц TRF1, четыре реактивные системы залпового огня, 10 120-мм минометов, 30 тысяч снарядов и другое оружие и оборудование.

Кроме того, отмечает Минобороны, почти 10 тысяч украинских солдат уже прошли подготовку в армиях Польши и Франции.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон направил приглашение лидерам французских партий, представленных в парламенте, на встречу, посвященную "ситуации в Украине".

Детали встречи Елисейский дворец не разглашал, но, вероятно, она будет касаться предстоящих парламентских дебатов о сотрудничестве Украины и Франции в сфере безопасности, а также заявлений Макрона об отправке западных войск в Украину.

Перед этим Макрон заявил, что все его заявления о полномасштабной войне России против Украины – включая вызвавшую резонанс возможность отправки западных войск – были тщательно продуманы.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.