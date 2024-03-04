Политика Шольц против поставок Taurus Украине, если для их эксплуатации нужно привлечь германских военных

2024-03-04 22:15

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность поставки крылатых ракет Taurus для Украины, если для их эксплуатации и контроля требуются германские солдаты.

Обэтом информирует The Guardian.

"Вы не можете поставить систему вооружений, которая имеет очень широкий радиус действия, а затем не думать о том, как можно осуществлять контроль над этой вооруженной системой", - заявил Шольц.

Канцлер отметил, что если Германия хочет "иметь контроль" за поставленным Киеву вооружением, это возможно только с участием германских солдат.

"Для меня об этом не может быть речи", – резюмировал Шольц.