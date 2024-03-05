Мир Фінляндія вперше бере участь в військових навчаннях НАТО в статусі члена Альянсу

2024-03-05 11:33

В північних частинах Фінляндії, Швеції і Норвегії стартували масштабні військові навчання "Nordic Response 24". Вони будуть проходити до 15 березня під керівництвом Норвегії.

Для Фінляндії це важлива участь у міжнародних навчаннях за кордоном в історії Оборонних сил, а також перший раз, коли Фінляндія як член НАТО відпрацьовує колективну оборону альянсу.

В них беруть участь загалом близько 20 000 військовослужбовців з 14 країн. Фінляндію представлять близько 4 100 військовослужбовців.

Крім того, у навчаннях беруть участь понад 100 літаків із Фінляндії, Швеції, Норвегії та інших країн НАТО, в яких задіяні винищувачі, літаки-дозаправники, транспортні літаки і літаки спостереження, а також різні вертольоти.