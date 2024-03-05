Политика В Верховной Раде отменили все запланированные заседания - названа реальная причина

2024-03-05 15:37

В Верховной Раде отменили заседание на текущей пленарной неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нескольких собеседников в парламенте.

"Официальная причина - нужно сформулировать отчет для Конгресса США", - рассказал один из источников.

Указано, что для этого значительная часть нардепов от Слуги народа планирует рабочую командировку в пределах Украины, которая будет касаться военных и оборонных вопросов.

Но издание утверждает, что настоящая причина переноса заседаний - "бунт оппозиционных фракций".

"Причина - парламентский кризис. Оппозиция грозится ставить все свои поправки и тормозить рассмотрение любых инициатив в зале, пока им не начнут давать разрешение на заграничные поездки и командировки", - заявил один из нардепов.

Информацию о перенесении заседаний подтвердил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в Telegram. По его словам, в повестке дня у парламента было много важных законов: социальные, образовательные, военные и как минимум 10 ратификаций.

Напомним, парламент 7 февраля в первом чтении поддержал обновленный правительственный законопроект о мобилизации. После этого в документ было внесено более 4 тысяч поправок.