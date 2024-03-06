Жизнь Магнитные бури в марте 2024: какие дни самые опасные

2024-03-06 18:26

Сотрудники лабораторий Солнца круглосуточно наблюдают за нашей звездой. Такие специалисты предупреждают население о потенциально опасных солнечных явлениях. В дни повышенной активности звезды на Земле могут возникать магнитные бури, которые негативно влияют на самочувствие. Мы рассказали, когда ожидаются магнитные бури в марте 2024 года, и как защититься от их воздействия.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда ожидаются магнитные бури в марте

В течение марта суммарно ожидается 10 дней с высокой солнечной активностью. Первая в марте слабая геомагнитная буря наступила 3-4 числа. Затем сильная магнитная буря ожидается 9 и 10 марта. Следующее такое явление прогнозируется 15 и 16 марта. Затем слабая магнитная буря наступит 22 марта. А последняя буря в месяце продлится с 26 по 28 марта. В её первый день солнечная активность будет небольшой, а затем возрастет.

Важно отметить, что прогноз бур на такой длительный период неточен и может изменяться со временем.

Влияние магнитных бурь на здоровье

У ученых нет единого мнения насчет того, как влияют на человека магнитные бури. Некоторые эксперименты показали, что магнитные бури влияют только на пилотов и космонавтов. В других опросах на ухудшение самочувствия в дни бури часто жаловались метеочувствительные люди.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Сильнее всего магнитные бури влияют на метеочувствительных, пожилых, хронически больных людей и беременных женщин. Симптомы магнитной бури могут быть самыми разными, но чаще всего встречаются такие:

головная боль;

головокружение;

тошнота и рвота;

боль в суставах и мышцах;

высокая температура;

повышенное давление;

бессонница.

Серьезное недомогание в такие дни - редкость. У большинства людей бури проходят без серьезных последствий для здоровья.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы магнитные бури не навредили здоровью, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные дни:

Больше бывайте на свежем воздухе и регулярно проветривайте квартиру.

Пейте не меньше 1,5 л жидкости в сутки, желательно в виде чистой воды.

Увеличьте физическую активность, займитесь зарядкой.

Ешьте меньше острой, жареной, жирной еды, фастфуда и быстрых углеводов. Употребляйте больше зелени, овощей и рыбы.

Постарайтесь отказаться от употребления кофе, алкоголя, сигарет, энергетических напитков.

Меньше нервничайте, исключите из жизни источники стресса и не участвуйте в конфликтах.

Если самочувствие сильно ухудшилось, то обязательно обратитесь к врачу. За признаки магнитной бури могут быть приняты симптомы других заболеваний.