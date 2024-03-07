Мир Протест польских фермеров: на границе заблокированы более 2,3 тысячи грузовиков

2024-03-07 09:31

В очереди на въезд в Украину находятся более 2,3 тысячи грузовиков. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.



По его словам, протестующие блокируют шесть направлений: Ягодин; Устилуг; Угринов; Рава-Русская; Шегини; Краковец.



Самые большие очереди грузовиков фиксируются на КПП Краковец и Ягодин.



Другие категории транспорта, а именно легковушки и автобусы – свободно двигаются в обоих направлениях.



Как отметил Демченко, по каждому направлению протестующие действуют по-разному. На КПП Ягодин за последнее время фермеры вообще не пропускают грузовики, следующие из Украины в Польшу. Показатели пересечения пока нулевые.



"Вместо этого они незначительное количество грузовиков пропускают, которые следуют в сторону Украины на этом направлении. За минувшие сутки таких было около 70. Днем раньше это было где-то на уровне 50", - отметил он.



Спикер добавил, что показатели крайне низки для этого направления, поскольку он способен за сутки пропускать от 1200 до 1400 грузовиков в обоих направлениях.



На КПП Шегини с пятницы и по понедельник фермеры не пропускали грузовики в обе стороны. Уже с понедельника протестующие приняли для себя решение о том, чтобы пропускать раз в 12 часов партию из 10-12 машин. Также со вчерашнего дня пропускали незначительное количество грузовиков следующих из Украины в Польшу.



"Но это на динамику пересечения границы, конечно, влияет очень негативно. Ведь если брать непосредственно минувшие сутки, то количество сечений было на уровне где-то 60 грузовиков в обоих направлениях, и это значительно ниже пропускной способности этого пункта пропуска", - пояснил Демченко.