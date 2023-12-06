Политика Страйк польских перевозчиков спровоцировал жесткий демарш послов стран Балтии

2023-12-06 08:24

Послы стран Балтии в Варшаве выразили польским властям свое недовольство тем, что польские перевозчики блокируют движение грузового автотранспорта на польско-украинской границе. Об этом сообщает ERR.



"В Варшаве состоялась встреча/демарш трех послов стран Балтии в министерстве инфраструктуры Польши. Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, создавшей проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики", - сказала пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас.



По ее словам, Эстония продолжит свои усилия для поиска решения вместе с новым польским правительством.



В дипломатии демарш означает обращение одного правительства к другому правительству с целью привлечь внимание к чему-либо, часто с предложениями принять конкретные меры.



Напомним, с 6 ноября польские перевозчики блокируют движение грузовиков около трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: Корчова - Краковец, Гребенное - Рава-Русская, Дорогуск - Ягодин.



Среди основных требований - возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененной соглашением с ЕС до 30 июня 2024 года. Протестующие хотят, чтобы соглашение было расторгнуто, а разрешительный режим пересечения границы возобновили с 1 января.