Мир Швеція офіційно стане членом Північноатлантичного альянсу 11 березня

2024-03-08 20:34

Офіційна церемонія прийняття Швеції до складу НАТО запланована на понеділок, 11 березня.

Шведський прапор піднімуть поруч із прапорами інших держав-членів перед штаб-квартирою Північноатлантичного альянсу у Брюсселі.

Церемонія призначена на обід понеділка, заявив телеканал TV4 Nyheterna. До Бельгії цього дня мають приїхати прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, головнокомандувач ЗС держави Мікаель Бюден та інші провідні політики країни.

Також будуть присутні посли НАТО. Після офіційних церемоній заплановано пресконференцію.

Швеція разом із Фінляндією вирішили приєднатися до НАТО після 24 лютого 2022 року, коли рашисти розв'язали проти України війну. Заявки було подано 15–16 травня. 5 липня країни набули офіційного статусу потенційних членів військового блоку.