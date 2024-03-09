Политика В Пентагоне назвали ужасные последствия "заморозки" войны в Украине

2024-03-09 13:30

В Пентагоне заявили о том, что в случае "заморозки" войны" России против Украины будет подорван как Устав ООН, так и Хельсинкский заключительный акт.

Российская оккупация Крыма это четко демонстрирует и показывает, какой будет жизнь украинцев на подконтрольных РФ территориях, сказала помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер во время выступления на заседании Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ. По ее словам, вопрос следует рассматривать по нескольким аспектам.

"Я бы хотела обсудить тему, которая в последнее время возникает в разговорах о войне в Украине, а именно: что произошло бы, если бы линия фронта была "заморожена". Очевидным ответом является то, что суверенитет и территориальная целостность Украины будут нарушены, как и не будет соблюдено уважение к ее международно признанным границам", – сказала она.

Представительница Пентагона отметила, что это "лишь один аспект", и следует также посмотреть дальше – на то, что происходило бы по линии фронта.

"У нас есть информация, чтобы понимать, как бы выглядела эта картина. Прошло более 10 лет с тех пор, как Россия незаконно аннексировала Крым. И это десятилетие оккупации продемонстрировало, как выглядит жизнь украинских граждан, вынужденных жить под властью Кремля. Это мрачная реальность", – заявила Волландер.

Она подчеркнула, что в течение долгих десяти лет Россия подавляла реализацию прав и основных свобод человека в Крыму и, согласно данным верховного комиссара ООН по правам человека, "установила эффективный контроль над всеми сферами общественной жизни".

"Неоимперские действия России поставили жителей Крыма перед выбором: подчиниться оккупационным властям, покинуть свой дом или не подчиняться. Избравшие инакомыслие столкнулись с репрессиями, задержаниями, пытками и исчезновениями", - заявила помощница министра обороны США, указав. Россия сейчас незаконно содержит более 150 политзаключенных из Крыма.

Волландер подчеркнула, что действия России в оккупированном Крыму сейчас повторяются в других оккупированных ею регионах Украины. По ее словам, нет никаких сомнений в том, что "действия Кремля в Крыму являются планом России по завоеванию и покорению большей части Украины".

"Те, кто оказывает давление на Украину, чтобы она приняла незаконные попытки захвата Россией территорий, должны осознать, что это будет означать для граждан Украины, живущих под российской оккупацией. Они требуют, чтобы мы смирились с задержанием Россией таких общественных деятелей, как Ирина Данилович и Нариман Джелял", – заявила она.

Волландер заявила, что мир не будет игнорировать принудительные демографические изменения, которые страна-агрессор производит в оккупированных ею регионах Украины.

"Они хотят, чтобы мы смирились с желанием Москвы затащить нас обратно к насильственному реваншизму, характерному для самых темных лет XX века. Как говорил Рефат Чубаров, капитуляция перед Россией в обмен на прекращение огня будет равнозначна уничтожению его народа", - подытожила помощница министра обороны США.