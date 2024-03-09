Политика Шмыгаль: Украина готова к новым шагам для разблокировки границы

2024-03-09 12:30

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины к дальнейшим шагам для деблокирования границы, возобновления экспорта и транзита украинской продукции.

Об этом он сказал на совместном брифинге с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

"Отдельное внимание мы уделили вопросам торговли и аграрной сферы. Украина готова для дальнейших шагов, скоординированных с соседними странами – членами ЕС и Еврокомиссией, которые обеспечат деблокирование границы, возобновление экспорта и транзита украинской продукции", – сказал Шмыгаль.

Также он отметил прогресс Координационной платформы по вопросам экспорта украинской агропродукции по выработке совместных решений.

Кроме того, премьер высоко оценил инициативы Европейской комиссии по продолжению автономных мер по либерализации торговли.

Шмыгаль добавил, что надеется на положительное голосование Европарламента по этому вопросу без поправок.

Напомним, ранее Шмыгаль высказался о блокировке границы и совместном с Польшей плане.