Жизнь В Украине с 2024 года будут назначать пенсии по-новому: кто не сможет получить выплату

2024-03-09 15:30

В Украине в 2024 году требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет увеличили на 12 месяцев до 31 года. Те. у кого меньше стажа, вынуждены работать до 63 или 65 лет.

Об этом сообщает издание "На пенсии". До 2018 право выхода на пенсию определялось в зависимости от пола. Так, мужчины выходили на заслуженный отдых в 60 лет, а женщины могли рассчитывать на выплаты в 55 лет. Но в 2021 году состоялась уравниловка, и теперь женщины и мужчины выходят на пенсию в одном возрасте – при достижении 60 лет.

Но принципиальным показателем, не считая фактически возраста, является наличие страхового стажа. То есть на сегодняшний день, чтобы выйти на пенсию, мужчинам, женщинам после достижения 60 лет, нужно иметь 31 год стажа.

"Если такого стажа нет, то возможно выйти на пенсию после достижения возраста 63 лет, там требования к стажу меньше. А если нет стажа, который дает право в 63 года, но у человека не менее 15 лет стажа, то при таких условиях человек выйдет на пенсию после достижения возраста 65 лет", – пояснила Ирина Ковпашко.

Если говорить о нововведениях 2024 года, то особых изменений в законодательстве по назначению пенсий не произошло. "Мы продолжаем двигаться в направлении, определенном 26 статьей Закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании, согласно которому, начиная с 2018 года, ежегодно стаж, необходимый для выхода на пенсию, увеличивается на 1 год. То есть если в прошлом году людям, достигшим 60 лет, потребовался стаж 30 лет, то в этом году для назначения пенсии нужно иметь 31 год стажа", – подытожила чиновница.

Напомним, что требования к стажу будут изменяться до 2028 года и остановятся на обязательном наличии для выхода на пенсию от 35 лет стажа.