Политика В Раде рассказали, какие ограничения для уклонистов исключили из законопроекта

2024-03-10 11:30

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко рассказал, какие ограничения для уклонистов исключили из законопроекта.

Об этом он сообщил в эфире "Радио Свобода".

Так, в обновленном законопроекте о мобилизации рабочая группа исключила ограничения по пользованию автотранспортом и блокирование счетов лиц, уклоняющихся от призыва.

По словам Ивченко, блокировку счетов решили исключить, потому что "власть может, в принципе, делать это нормативно-правовыми актами Национального банка".

"Все другие ограничения, насколько я помню, они поддержаны рабочей группой и сейчас будут рассматриваться на комитете", - сказал он.

При этом Ивченко подчеркнул, что главные нормы, которые сейчас обсуждают в Раде, не касаются ограничений.

"Первое – это демобилизация. Второе – это демобилизация законом или решением Ставки. Третье – это вопрос относительно ухаживающих за людьми с инвалидностью, и что с ними делать. И четвертое – это электронный кабинет и повестка по электронной почте через электронный кабинет", – уточнил депутат.