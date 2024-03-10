Политика Франция собирает коалицию стран, поддерживающих отправку войск в Украину – Politico

2024-03-10 12:30

Франция намерена создать коалицию стран, руководство которых будет готово направить свои войска в Украину. По словам французского министра иностранных дел Стефана Сежурне, страна-террорист Россия не должна указывать Европе, как помогать Украине в ближайшие месяцы или годы.

Также известно, что глава МИД уже провел переговоры со своими балтийскими и украинскими коллегами, чтобы поддержать идею ввода иностранных войск в Украину. Об этом сообщает издание Politico.

На встрече с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой Сежурне заявил, что Москва не должна ограничивать действия Европы или устанавливать красные линии. Поэтому, отметил глава французского МИД, европейские страны сами будут решать, вводить войска в Украину или нет.

Кроме того, дипломат неоднократно упоминал о возможности операций по разминированию, заявляя, что это может означать наличие некоторого персонала. В то же время он добавил, что об участии иностранных войск в боевых действиях речь не идет.

"Украина не просила нас ввести войска. Украина сейчас просит нас отправить боеприпасы. Мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы", – сказал Сежурне.

Ранее об идее отправки войск в Украину высказывались представители других европейских стран. В частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что присутствие сил НАТО в Украине не является чем-то невероятным. Он добавил, что он ценит инициативу Франции, потому что речь идет о том, что диктатор России Владимир Путин боится НАТО, а не Альянс боится Кремля.

Министр иностранных дел Литвы заявил, что Европа должна провести красные линии для России, а не для себя. Поэтому, уверен дипломат, никакая форма поддержки Украины не может быть исключена.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает сценарий отправки войск на территорию Украины – если российские оккупанты смогут прорвать фронт в сторону Одессы или Киева. Об этом президент говорил с лидерами основных политических партий страны на встрече, организованной 7 марта.

Ранее на встрече с представителями политических партий Макрон утверждал, что у Парижа нет никаких "красных линий" по поддержке Киева.