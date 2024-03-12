Жизнь Доставка водительских прав уже доступна украинцам в 27 странах Европы

2024-03-12 11:33

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что сервис международной доставки водительских удостоверений уже доступен украинцам в Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии.

"Международная доставка водительского удостоверения уже в 27 странах Европы, – отметил он.

По словам Клименко, этот сервис был запущен почти пять месяцев назад, чтобы украинцы за границей могли быстро и удобно обменять водительские документы.

Министр добавил, что украинцы обменяли уже более 5 тыс. водительских документов посредством услуги международной доставки. Оформить заявку можно через кабинет водителя.

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