Политика В Литве поддержали отправку в Украину войск из ЕС

2024-03-14 22:15

 

Президент Литвы Гитанас Науседа отмечает, что европейцы должны перестать проводить для себя "красные линии".

 Западным странам следует обсудить идею отправки войск в Украину. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает литовское медиа LRT.

"Я приветствовал идею направления миссий на территорию Украины и до сих пор считаю, что нам следует обсудить эту идею. Конечно, лучше было бы, если бы мы все единогласно согласились с необходимостью этого и очень хорошо оценили ту разведывательную и другую информацию, которой мы обладаем", - отметил литовский лидер.

По его словам, в этом решении не должен быть определяющим фактором страх перед вероятной реакцией Москвы.

"Именно поэтому я вчера сказал и президенту Макрону, и средствам массовой информации, что мы должны перестать проводить для себя "красные линии", - подчеркнул Науседа.

По его словам, такими "самоограничениями" Запад помогает главе Кремля Владимиру Путину, потому что тот начинает думать, что европейцы предсказуемы, а он может ими легко манипулировать.

Напомним, о возможности отправить в Украину военных заговорил президент Франции Эммануэль Макрон, а премьер-министр Франции Габриэль Атталь тоже не исключил возможности отправки французских военных в Украину.

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