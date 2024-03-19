Политика Берлин начал расследование утечки данных о вероятной передаче ракет Taurus Украине

2024-03-19 15:37

Публикация СМИ отдельных деталей обсуждения в немецком Бундестаге потенциальной передачи ракет Taurus Украине теперь угрожает участникам заседания расследованием о разглашении тайны.

Об этом сообщает Rheinische Post со ссылкой на письмо главы комитета по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн к главе Бундестага Бербель Бас.

В письме отмечается, что на встрече комитета по Taurus было всего 105 человек: депутаты, а также представители многих органов власти. Поэтому источником утечки не обязательно был кто-то из парламентариев, считает представитель комитета.

"Прошу предоставить разрешение на уголовное производство в соответствии с секцией 353b(4) Уголовного кодекса", - говорится в письме Штрак-Циммерманн.

Она ранее также выражала намерение инициировать расследование в комментарии Suddeutsche Zeitung.

 

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