Политика Границу между Украиной и Польшей надо разблокировать, - Боррель

2024-03-20 16:05

По его мнению, путь к решению проблем польских протестующих не должен угрожать транзиту грузов между Украиной и Польшей.

Границу между Украиной и Польшей надо разблокировать. Об этом сказал вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

"Относительно блокирования границы - да, нам известно об этом. Мы внимательно отслеживаем эти события. Конечно, граница должна быть разблокирована. Независимо от причины, по которой они могут спорить, это должно быть решено другими средствами, потому что с военной точки зрения, мы должны иметь свободный транзит между Украиной и всем Европейским Союзом для военных и гражданских целей", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС сказал, что понимает о существовании беспокойств, но путь их решения не должен угрожать транзиту между Украиной и Польшей в этот критический момент.

Ситуация на границе с Польшей

В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины заявили, что блокирование границы с Украиной со стороны польских перевозчиков вредит прежде всего польской экономике. Акции поляков на границе наносят ущерб польской международной торговле, рынку труда и бьют по сфере обслуживания.

Между тем польские протестующие начали блокировать на границе движение не только грузового транспорта, но и пассажирских автобусов. Как сообщили в ГПСУ, поляки будут пропускать только по одному автобусу в два часа.