Политика Потеря от блокирования границы: Гетманцев назвал сумму, которую Украина недополучит в марте

2024-03-20 17:37

 

Из-за блокады границы бюджет Украины недополучит миллиарды гривен.

Из-за блокирования польскими фермерами границы бюджет Украины в марте 2024 года недополучит таможенных платежей на 6,5 млрд грн.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"6,5 млрд грн. Столько Украина потеряет в поступлениях от таможни в результате блокирования границы в марте. Это полторы полностью обеспечены всем бригады", – отметил он.

Даниил Гетманцев также напомнил, что в феврале украинский бюджет потерял таможенные поступления на 7,7 млрд грн.

По данным СМИ, власти Польши подписали соглашение с протестующими фермерами о дотациях на зерно и временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов.

Напомним, ЕК выплатила Украине первый транш из крупного пакета помощи на 50 млрд евро – сколько получил Киев.

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