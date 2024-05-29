Мир Легендарному "Железному Майку" понадобилась неотложная медпомощь из-за неработающего кондиционера

2024-05-29 10:29

Майку Тайсону понадобилась медицинская помощь во время перелета. Легендарному в прошлом боксеру необходимо было добраться из одной части США в другую.

Во время путешествия самолетом из Майами в Лос-Анджелес бывшему чемпиону мира и стало плохо.

Как сообщает NY Post, 57-летнему боксеру понадобилась неотложная медицинская помощь, оказанная ему прямо на борту воздушного судна.

"К счастью, у мистера Тайсона все отлично. За 30 минут до приземления его тошнило и произошло головокружение из-за обострения язвы. Он благодарен медицинскому персоналу, который ему помог", - отметил источник.

Напомним, самолет с Тайсоном задержали в Майами на два часа, но представители боксера отметили, что проблема была связана с проблемами с кондиционером, а не с состоянием Майка.

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