Политика Зеленский: путин будет аплодировать стоя, если Байден проигнорирует Саммит мира

2024-05-28 16:48

 

Президент Владимир Зеленский считает, что "Путин будет аплодировать стоя", если на Саммите мира в Швейцарию не приедет президент США Джо Байден.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Зеленского во время пресс-конференции в Брюсселе

Детали: Глава государства отметил, что очень хотел бы, чтобы на саммите в Швейцарии лично присутствовал президент Байден.

"Я знаю, что Америка поддерживает саммит, но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение, при всем уважении к каждому человеку в Соединенных Штатах Америки", – сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас будет Саммит мира, который организует весь мир, "а потом будет что-то, что попытается сделать Россия".

"Я считаю, что президент Байден нужен Саммиту мира, нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию Соединенных Штатов Америки. Его неприсутствие – этому только будет аплодировать Путин, лично аплодировать Путин, причем стоя", – добавил Владимир Зеленский.

По его словам, Украина также ожидает ответа по поводу присутствия на саммите от Китая, Бразилии и нескольких африканских стран.

Накануне Зеленский сообщил, что уже 90 стран подтвердили свое участие в Саммите мира в Швейцарии в июне.

В США заявили, что их страна будет представлена на саммите, однако пока неизвестно, кто именно поедет.

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