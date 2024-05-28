Жизнь Тарифы, субсидии и пенсии в Украине: ждать ли изменений с 1 июня

2024-05-28 17:37

В июне подорожает электроэнергия для бизнеса, но и бытовым потребителям нужно готовиться к повышению тарифов в ближайшее время. Отдельные категории получателей субсидий в течение следующего месяца должны обратиться в ПФУ за продлением помощи. Работающие пенсионеры получат доплаты "задним числом" после весеннего перерасчета.

Подробнее о ситуации с тарифами ЖКХ, субсидиями и пенсиями в июне

Тарифы вырастут? Стоимость света и других коммунальных услуг в июне

Коммунальные тарифы для украинцев могут вырасти в следующем месяце. В частности, уже принято решение о подорожании электроэнергии для небытовых потребителей.

Электроэнергия

Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила максимальные предельные цены на электроэнергию для бизнеса с 1 июня 2024.

Повышение стоимости электроэнергии для населения стало топ-темой обсуждений в последние недели. Причиной является критическая ситуация в энергосистеме Украины после вражеских атак.

Глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что решение о повышении тарифов может быть принято до конца мая.

Рассматривают новую цену на уровне 3,5-4 грн/кВт-ч. Кроме того, есть вероятность введения дифференцированного тарифа по разным объемам потребления.

Больше о ситуации с тарифами на электроэнергию, когда и на сколько может подорожать стоимость, идет речь в отдельном материале РБК-Украина.

В настоящее время в Украине действует единый тариф для бытовых потребителей – 2,64 грн/кВт-час. Его установили ровно год назад с целью преодоления последствий обстрелов энергетической инфраструктуры. До повышения в 2023 году украинцы платили за потребленную электроэнергию по дифференцированному тарифу: до 250 кВт – 1,44 грн/кВт-ч, сверх этого объема – 1,68 грн/кВт-ч.

Водоснабжение

Тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод в большинстве городов Украины не менялись еще с "довоенных" времен, хотя в НКРЭКУ неоднократно пытались принять новые цены. Необходимость увеличения тарифа водоканалы обосновывали ростом стоимости электроэнергии, удорожанием реагентов и т.д.

В очередной раз повысить стоимость водоснабжения в крупных городах планировали с 1 апреля 2024, однако решение так и не приняли. При этом в ряде городов цены все же растут по согласованию местных властей (в основном в селах и небольших городах).

Так, в Измаиле с 1 июня централизованное водоснабжение подорожает на 9,5 грн – до 28,1 грн/куб. Тариф на централизованный водоотвод увеличится с 21 до 33,80 грн/куб. В Звягеле с начала лета будут платить за воду и стоки 56 грн/куб.м (ранее 44,17 грн).

Газоснабжение

Крупнейший поставщик газа для бытовых потребителей "Нафтогаз" продлил срок действия тарифа "Фиксованный" до 30 апреля 2025, руководствуясь мораторием правительства на повышение стоимости отдельных услуг ЖКХ.

Таким образом, цена от "Нафтогаза" для населения будет оставаться на уровне 7,96 грн/куб.м с НДС. Остальные поставщики устанавливают стоимость в пределах 7,7-9,9 грн/куб.м.

Почему субсидия летом может быть "нулевой"

Летом украинцы будут получать субсидию на неотапливаемый период. Для большинства домохозяйств денежная компенсация на оплату услуг ЖКХ была перечислена автоматически, но могла стать "нулевой".

Поскольку с мая по октябрь не нужно платить за отопление, то уменьшилась разница между стоимостью услуг ЖКХ и суммой обязательного платежа, по которой назначается помощь.

Если по результатам произведенного расчета разница имеет нулевое или отрицательное значение, субсидия составляет 0,00 грн.

Это означает, что размер сумм за услуги ЖКХ не превышает размер обязательного платежа.

При этом с наступлением отопительного периода эта разница появится и субсидию снова будут выплачивать.

Отметим, что обязательный платеж для каждой семьи определяется индивидуально и зависит от размера совокупного дохода членов домохозяйства.

Успейте за месяц. Кому нужно переоформить субсидию

С июня 2024 возобновляется общий порядок назначения жилищных субсидий и льгот.

Таким образом, домохозяйствам, которые получали денежную компенсацию на оплату коммуналки по отдельному механизму во время действия военного положения (Постановление Кабмина №215 от 7 марта 2022), в течение месяца нужно обратиться в ПФУ для продления выплат – до 1 июля 2024.

Речь идет о субсидиантах, которые соответствуют всем нижеуказанным критериям одновременно:

были получателями жилищной субсидии или льготы по состоянию на 24 февраля 2022;

получают жилищную субсидию или льготу по настоящее время;

проживали (или проживают) на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;

с начала войны не обращались в органы соцзащиты или ПФУ за переназначением субсидии или льготы.

Помимо этого, нужно обратиться за назначением субсидии и другим категориям, если:

жилое помещение арендованное;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

произошли изменения в составе домохозяйства.

Если документы на субсидию будут поданы в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона (до 1 июля 2024), субсидию все равно назначат с начала такого сезона.

Подать заявление и декларацию о доходах по переназначению субсидии можно в сервисных центрах ПФУ, ЦНАПах, местных органах власти или онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дия".

Пенсии с доплатой. Кто получит повышенные выплаты в июне

Работающим пенсионерам с 1 апреля произвели перерасчет, однако из-за особенностей предоставления отчетности выплаты будут начислены "задним числом" в июне.

Как отмечали ранее в ПФУ, фактический перерасчет произойдет после поступления информации об уплате Единого взноса за I квартал 2024 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования (эти отчеты принимали до 10 мая).

Таким образом, в июне работающие пенсионеры получат увеличенные суммы пенсионных выплат и компенсацию за предыдущие 2 месяца.

Перерасчет касается только лиц, имеющих более 24 месяцев стажа после прошлого перерасчета или достижения права на получение пенсии по возрасту.

Размер доплаты определяется индивидуально в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы, по которой начисляется пенсия.

Также важным нюансом является то, что повышение могут начислить с того заработка, с которого была рассчитана пенсия при ее назначении. Или же учитывается заработок, получаемый человеком за время работы уже после назначения пенсии.

Лично обращаться в ПФУ для проведения перерасчета нет необходимости: он происходит автоматически.