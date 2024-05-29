Политика Зеленский назвал ключевые пункты в Формуле мира

2024-05-29 20:04

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что есть три ключевых пункта в Формуле мира, которые поддерживают даже те страны, которые не полностью поддерживают Украину во время войны.

Об этом он сказал на совместном брифинге с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

"Эти пункты базируются именно на уставе ООН. Мы взяли три пункта — ядерную безопасность, продовольственную безопасность и гуманитарное направление, там кстати, не только обмен, но и возвращение украденных Россией, принудительно вывезенных в Россию украинских детей. То есть эти три момента очень важны. Возможно, мы будем также говорить о ядерной безопасности и об атаках на энергетику Украины", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что все страны объединены вокруг этих трех пунктов, что является положительным сигналом для дальнейшей работы.

"После этого технически наши люди, представители лидеров всех государств будут прорабатывать по деталям каждый из этих пунктов. Если эти три заработают, то все остальное мы также сможем решить, если действительно страны хотят окончания этой войны", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что по такой схеме велась работа и над "зерновым коридором", и это принесло положительные результаты.