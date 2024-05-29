Политика Украине следует разрешить бить по военным целям в роССии, - Макрон

2024-05-29 22:15

Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом президент Франции Эмманюэль Макрон высказал свое мнение относительно права Украины на удары по военным объектам на территории России.

"Они имеют право нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты, и другие военные объекты, с которых атакуют Украину", – заявил Макрон, держа в руках карту.

В то же время президент Франции отметил недопустимость ударов по гражданским целям или другим военным целям, не причастным к обстрелам Украины.

"Но мы не должны позволить Украине поражать другие цели в России, гражданские цели, конечно, или другие военные цели", - добавил он.