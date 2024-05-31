Спорт Александр Усик может потерять один из титулов — пояс IBF могут в сентябре выставить на кон

2024-05-31 13:30

Александра Усика все же могут лишить титула IBF, который сейчас ему принадлежит. Такое мнение высказал известный промоутер Эдди Хирн.

По словам функционера, сейчас идет рассмотрение просьбы украинца о сохранении титула до второго боя против Тайсона Фьюри.

Впрочем, по информации Хирна, руководство боксерской организации не станет ждать до конца года, а разыграет титул раньше.

"Усик подал прошение о сохранении чемпионского пояса IBF. Этот процесс занимает около одной недели времени. Посмотрим, что произойдет.

Этот титул не будет стоять на кону боя Хргович - Дюбуа, однако велика вероятность того, что за чемпионский пояс IBF в сентябре сразится Энтони Джошуа, а его соперником будет победитель поединка Хргович - Дюбуа", - сказал Хирн Boxing Social.

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