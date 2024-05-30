Политика В Белом доме прокомментировали присутствие США на Саммите мира

2024-05-30 22:15

В Белом доме заявили о том, что присутствие или отсутствие президента США Джо Байдена на Глобальном саммите мира в Женеве не повлияет на поддержку Соединенными Штатами Украины.

Об этом сказал советник Белого дома Джон Кирби.

"На сегодняшний день у меня нет планов для объявления о представительстве (США - ред.) на Саммите мира", - ответил Кирби на вопрос, будет ли представлен президент Байден на саммите в Швейцарии и если нет, то кто будет из американской администрации.

Кроме того, Кирби отметил, что "кто бы ни представлял Соединенные Штаты на Саммите мира, нельзя сказать, что США не поддерживают Украину". Он также подчеркнул, что в любом случае нельзя сказать, что президент Байдена не поддерживает Украину.

"С самого начала этого конфликта ни один другой лидер не сделал и не продолжает делать столько, сколько делает президент Байден, чтобы быть уверенными, что у Украины есть все необходимое для защиты от российской агрессии", - добавил Кирби.

По его словам, ни один другой лидер не сделал столько для взаимодействия с Украиной: как для обеспечения немедленных оборонных нужд, так и для укрепления ВСУ на долгую перспективу.

"Как бы ни выглядело завершение войны, они (народ Украины – ред.) все равно будут иметь длинную границу с Россией. И это граница, которую им нужно будет защищать. И президент взял обязательство перед Украиной быть рядом с ними на дальнюю перспективу" , – отметил Кирби.

Он также подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают украинскую формулу мира, представленную президентом Зеленским в 2022 году.