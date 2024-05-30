Политика Дания позволит Украине бить датскими F-16 по целям в роССии

2024-05-30 20:48

 

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен сообщил, что Украина сможет использовать датские истребители F-16 для нанесения ударов по военным целям в России.

Об этом Расмуссен сказал журналистам в четверг в Брюсселе.

Глава МИД Дании отвечал на вопрос, позволит ли Копенгаген Украине использовать переданные его страной истребители F-16 для ударов по объектам на российской территории.

"Короткий ответ – да", – сказал Расмуссен.

"Это не новая позиция, она является частью передачи. Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты на территории агрессора", – пояснил министр.

Следует отметить, что премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на днях заявил, что Украина сможет использовать переданные его страной истребители F-16 на своей территории.

Напомним, британская газета Evening Standard в материале от 10 мая утверждала со ссылкой на "высокопоставленный военный источник", что Украина получит первые истребители F-16 "в течение считанных недель".

Как известно, ряд западных стран объединились в "коалицию истребителей" во главе с Данией и Нидерландами с целью поставки Киеву современной авиации и подготовки летчиков и вспомогательного персонала.

О намерениях передать Украине F-16, среди других государств, объявили Норвегия и Бельгия, причем последняя передаст 30 истребителей до 2028 года.

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