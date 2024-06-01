Политика Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины - Сикорский

2024-06-01 10:30

 

Польша сейчас работает над новым пакетом военной помощи для Украины. Это будет уже 45-й пакет поддержки, сказал министр иностранных дел Радослав Сикорский в пятницу.

"Польша отправила 44 пакета помощи Украине, сейчас мы организуем 45-й... Мы считаем, что только в виде военной помощи мы внесли около 4 миллиардов евро", - сказал Радослав Сикорский журналистам на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Праге.

Помощь Украине от Польши

С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Польша стала одним из самых стойких и активных союзников украинского народа.

В частности, Польша предоставила Украине значительные объемы вооружений и боеприпасов, включая танки, бронетехнику, артиллерию, ракеты, стрелковое оружие и беспилотники.

Также Варшава делится разведданными с Украиной и помогает в обучении военных. Помимо этого Польша стала ключевым маршрутом доставки оружия и гуманитарной помощи в Украину.

 

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