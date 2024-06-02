Политика Украина сможет бить по рф западным оружием: поможет ли это изменить ход войны, - BBC

2024-06-02 15:30

Примечательно, что США не включили в свое разрешение на нанесение ударов по России оружие большой дальности, такое как ATACMS.

Ряд западных стран разрешил Украине использовать свое оружие для поражения целей на территории России. Однако есть и определенные ограничения.

Как пишет BBC, до сих пор западные страны ограничивали использование своего оружия военными целями, расположенными на территории Украины, включая Крым и другие оккупированные территории. Они были обеспокоены тем, что атака целей на территории РФ предоставленным ими оружием приведет к эскалации конфликта. Но внезапное наступление РФ на северо-востоке Харьковской области убедило союзников Киева в том, что для того, чтобы защитить себя, Украина должна быть способна уничтожать военные объекты и по ту сторону границы.

"Отличительной чертой нашего взаимодействия было приспособление и корректировка по мере необходимости, чтобы соответствовать тому, что на самом деле происходит на поле боя, чтобы убедиться, что Украина имеет то, что ей нужно, и когда ей это нужно", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая на днях состоялась в Праге.

Всего за несколько дней до этого заявления российский диктатор Владимир Путин пригрозил расширить "санитарные зоны" в случае, если западное оружие большой дальности будет использовано для удара по российской территории. Он сказал, что страны НАТО в Европе должны помнить, что они имеют "государства с небольшими территориями и плотным населением".

Избегание эскалации, вероятно, является причиной того, что США не включили в свое разрешение на нанесение ударов по России оружие большой дальности, такое как ATACMS.

"Такие ограничения оставляют Украине лишь возможность сосредоточиться на целях вблизи своей границы. Но это все равно является серьезным изменением политики со стороны главных союзников Киева. Даже с меньшей дальностью – до 70 км – реактивные системы залпового огня, такие как HIMARS, могут существенно нарушить российские логистические операции и передвижения войск, что в конечном итоге замедлит любые наступательные планы", – говорится в материале.

Теперь Украина может наносить удары по местам, где враг сосредоточил свои войска, технику и склады снабжения, которые используются россиянами для атак, говорит представитель ОТГВ "Харьков" Юрий Повх.

Снятие запрета поможет не во всем

Снятие запрета на применение западного оружия для ударов по РФ вряд ли поможет защитить Украину от российских управляемых бомб, известных как КАБ. Они имеют разрушительный эффект и регулярно используются для бомбардировки Харькова и других приграничных городов. Но для того, чтобы остановить такие атаки, украинские силы должны нацелиться на самолеты, которые сбрасывают эти смертоносные КАБы.

Единственным оружием, способным перехватить эти самолеты, которое есть в распоряжении Украины на данный момент, является американская система противовоздушной обороны Patriot. Однако приближение этого оружия к Харькову является огромным риском – вражеские беспилотники могут его заметить, после чего россияне будут пытаться систему уничтожить.

Какова ситуация с другим оружием

Интересно, что Великобритания и Франция, которые предоставляют Украине крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow (или Scalp, как их называют во Франции) совместного производства, не ограничили их использование. А их дальность может достигать 250 км. И такая риторика воспринимается как разрешение на использование Storm Shadow/Scalp, рассказал ВВС на условиях анонимности офицер военной авиации. Таким образом, по его словам, Украина теперь может поражать аэродромы в Курской и Белгородской областях, которые граничат с Украиной.

"Однако такие операции будут ограничены с точки зрения того, чего они могут достичь. Украинские Су-24, оснащенные этими крылатыми ракетами, должны будут приблизиться к российской границе, чтобы запустить их, что делает их уязвимыми для российских систем противовоздушной обороны. Истребители F-16, которые ожидаются к концу этого года, лучше оснащены для выполнения таких задач", – пишет издание.

Тем временем украинские войска пытаются разработать собственное оружие для поражения целей в тылу России. Некоторые из украинских беспилотников атаковали российские нефтебазы и военные объекты за сотни километров от границы.

Запад разрешает Украине бить по РФ своим оружием: последние новости

Некоторые страны разрешили Украине бить своим оружием по территории РФ. В частности, ВСУ могут использовать для ударов оружие, которое передала Канада.

В то же время министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, Украина может атаковать военные цели на территории агрессора, если это необходимо для самообороны.

Ранее поддержала право Украины бить по территории РФ западным оружием и Норвегия. Перед Украиной не должны стоять ограничения по применению переданного Западом вооружения, сказал глава МИД страны.

"Зеленый свет" дала также Великобритания, Дания, Чехия, Франция, Польша, Эстония, Литва, Латвия и другие государства.