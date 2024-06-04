Спорт Леннокс Льюис посоветовал Деонтею Уайлдеру сдержать обещание и уйти из большого бокса

2024-06-04 13:35

Деонтею Уайлдеру следует сдержать обещание, которое он дал перед боем против Чжана Чжилэя. Так считает бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис.

Напомним, перед поединком американец пообещал завершить профессиональную карьеру в случае проигрыша.

В итоге китайский боксер нокаутировал "Бронзового бомбардировщика", поэтому Льюис считает, что Уайлдеру следует сдержать обещание.

"Деонтей Уайлдер говорил ведь перед боем, что если в бою не выйдет победителем, то завершит карьеру. Думаю, что поступить так будет мудро.

Он сделал даже больше, чем можно было ожидать. У него впереди жизнь в заботах о дочери. Поэтому прежде чем навредить самому себе еще больше, лучше выйти из игры, тем самым не порешив себя, потому что ни боксом единым полна жизнь", - написал Льюис в соцсети.