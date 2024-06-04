Спорт Леннокс Льюис посоветовал Деонтею Уайлдеру сдержать обещание и уйти из большого бокса

2024-06-04 13:35

Деонтею Уайлдеру следует сдержать обещание, которое он дал перед боем против Чжана Чжилэя. Так считает бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис.

Напомним, перед поединком американец пообещал завершить профессиональную карьеру в случае проигрыша.

В итоге китайский боксер нокаутировал "Бронзового бомбардировщика", поэтому Льюис считает, что Уайлдеру следует сдержать обещание.

"Деонтей Уайлдер говорил ведь перед боем, что если в бою не выйдет победителем, то завершит карьеру. Думаю, что поступить так будет мудро.

Он сделал даже больше, чем можно было ожидать. У него впереди жизнь в заботах о дочери. Поэтому прежде чем навредить самому себе еще больше, лучше выйти из игры, тем самым не порешив себя, потому что ни боксом единым полна жизнь", - написал Льюис в соцсети.

subscriber subscriber

Еще по теме

Легенда бокса Леннокс Льюис сделал свой прогноз на бой Усика и Фьюри

2024-05-10 19:31

Леннокс Льюис поделился неожиданным прогнозом боя Усик - Фьюри

2023-05-11 10:27

Александр Усик отстаивает право на титульный поединок против чемпиона мира Энтони Джошуа

2021-05-20 10:22

Тайсон Фьюри перед боем решил укреплять кулаки бензином

2020-02-06 10:45

Еще новости в разделе "Спорт"

Леннокс Льюис посоветовал Деонтею Уайлдеру сдержать обещание и уйти из большого бокса

2024-06-04 13:35

У Тайсона Фьюри нет никаких шансов победить в реванше Александра Усика

2024-05-31 20:34

Александр Усик может потерять один из титулов — пояс IBF могут в сентябре выставить на кон

2024-05-31 13:30

Хосеп Гвардиола принял решение покинуть Манчестер Сити – стали известны сроки и детали

2024-05-30 09:31
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Леннокс Льюис посоветовал Деонтею Уайлдеру сдержать обещание и уйти из большого бокса 2024-06-04 13:35
У Тайсона Фьюри нет никаких шансов победить в реванше Александра Усика 2024-05-31 20:34
Александр Усик может потерять один из титулов — пояс IBF могут в сентябре выставить на кон 2024-05-31 13:30
Хосеп Гвардиола принял решение покинуть Манчестер Сити – стали известны сроки и детали 2024-05-30 09:31