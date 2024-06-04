Политика НАТО разрабатывает "сухопутные коридоры" для войск США на случай войны с роССией, - The Daily Telegraph

2024-06-04 16:05



По имеющимся планам, войска США должны высадиться в портах и направляться к восточным флангам НАТО по суше.

НАТО разрабатывает многочисленные "сухопутные коридоры", чтобы направить американские войска и вооружение к линии фронта в случае большой наземной войны с Россией .

Как сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники, по разработанным в настоящее время планам, американские солдаты высадятся в одном из пяти портов. Затем их направят по заранее запланированным материально-техническим маршрутам, чтобы противостоять возможной атаке Москвы.

"Сухопутные коридоры" нарабатывают на фоне предупреждений высшего руководства Альянса о том, что западные правительства должны подготовиться к конфликту с Россией в следующие два десятилетия.

"Сухопутные коридоры" для американцев

Логистические маршруты стали ключевым приоритетом после того, как на саммите в Вильнюсе в прошлом году лидеры НАТО согласились подготовить 300 000 военных, которые будут находиться в состоянии высокой готовности для защиты Альянса.

Существующие планы предусматривают, что американские войска высаживаются в голландских портах перед тем, а затем поездами направляются через Германию в Польшу. В случае вторжения России в НАТО войска США прибудут в порт Роттердама, а затем будут отправлены на восток.

Но в НАТО договариваются о расширении маршрутов до других портов, чтобы убедиться, что Россия не сможет разорвать наземные линии связи.

"Украина очень страдает от этих российских ракетных атак дальнего действия на системы материально-технического обеспечения", - сказал генерал-лейтенант Александр Солфранк, начальник Главного управления материально-технического обеспечения НАТО Jsec.

Если силы НАТО, которые будут заходить из Нидерландов, пострадают от российской бомбардировки или силы Москвы уничтожат североевропейские порты, Альянс собирается сосредоточиться на портах Италии, Греции и Турции.

Из итальянских портов американские войска могут переправиться по суше через Словению, Хорватию и Венгрию, которая имеет общую границу с Украиной.

Подобные планы существуют по транспортировке сил из турецких и греческих портов через Болгарию и Румынию, чтобы добраться до восточного фланга Альянса.

Также разрабатываются планы транспортировки войск через порты на Балканах, а также через Норвегию, Швецию и Финляндию.

В этих коридорах военные не будут ограничены местными правилами и смогут свободно перевозить грузы без обычных ограничений.

НАТО проверяет угрозу для логистики

В течение последних пяти лет Jsec проводил проверки, чтобы выявить различные маршруты, которыми можно было бы воспользоваться для доставки войск для борьбы с российским вторжением. Порты в северной Европе, такие как Нидерланды, Германия и страны Балтии, считаются особенно уязвимыми к российским ракетным атакам.

"Все создано таким образом, чтобы была необходимая устойчивость - надежность и резервы", - сказал Солфранк.

После предупреждений о том, что НАТО имеет лишь 5% необходимой противовоздушной обороны для прикрытия своего восточного фланга, командующий Jsec обеспокоен возможностями "земля-воздух" для защиты своих ключевых материально-технических центров.

"Оценивая российскую войну в Украине, мы заметили, что Россия атаковала украинские логистические базы. Это наталкивает на выводы, что огромные базы материально-технического обеспечения будут атакованы и уничтожены в первую очередь в ситуации конфликта. Что касается противовоздушной обороны... Ее всегда мало. Я не могу представить ситуации, когда у вас достаточно противовоздушной обороны. Это хороший пример применения военного принципа: "Если ты хочешь быть сильным везде, ты не силен нигде", - сказал Солфранк.

Противостояние Россия-НАТО

Президент Владимир Зеленский считает, что война между Россией и НАТО возможна. Он отметил, что этот сценарий станет реальностью в случае, если Украина не устоит.

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что в войне на истощение Российская Федерация не сможет продержаться дольше Украины.