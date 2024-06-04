Политика Кирби озвучил позицию США о разрешении для ВСУ бить по роССии

2024-06-04 21:39

 

В Белом доме заявили о том, что Соединенные Штаты не исключают, что могут расширить географию территории РФ, по которой ВСУ будет предоставлено право наносить удары западным оружием.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что в Вашингтоне готовы "корректировать свои условия" в зависимости от того, как развивается ситуация в поле боя.

"Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и что потребуется украинцам", – сказал Кирби журналистам.

Корреспонденты уточнили у Джона Кирби, о каких именно расширениях разрешения речь может идти для ВСУ.

В то же время советник по нацбезопасности США подчеркнул, что не хочет забегать вперед в вопросе решений, которые еще не были приняты американской стороной.

"Война менялась, условия на поле боя менялись, мы развивали, меняли поддержку Украины. Я не ожидал бы, что общий подход изменится в ближайшие недели или месяцы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, что будет необходимо украинцам", – заявил Джон Кирби.

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