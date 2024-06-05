Спорт Форвард Артем Довбик мог перейти в Барселону, но помешал уход Хави

2024-06-05 10:29

Артем Довбик мог летом перейти в Барселону. По информации Sport.es, бывший тренер каталонского клуба Хави планировал подписать форварда Жироны.

Испанский специалист планировал заменить нападающего "сине-гранатовых" Роберта Левандовски. Специалист считал, что форвард сборной Украины больше подходит Барсе на острие атаки.

Впрочем, этот трансфер не состоялся из-за того, что Хави был уволен в конце сезона, а также из-за желания поляка продолжить выступления за каталонцев.

А новый тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик, о назначении которого было объявлено недавно, вряд ли захочет менять Левандовски, ведь раньше он работал с ним в Баварии.

Напомним, по итогам прошедшей кампании Ла Лиги Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 24 гола в 36 матчах.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото + видео Барселона красиво попрощалась со своими легендами - Серхио Бускетсом и Жорди Альбой

2023-05-29 15:39

Самый перспективный полузащитник Барселоны может бесплатно достаться лондонскому Челси

2023-04-12 14:31

Мэры Милана, Парижа, Стокгольма, Барселоны, Варшавы предложили помощь с восстановлением городов Украины

2022-03-18 14:29

Защитник Динамо Александр Караваев назвал реальную причину поражения на Олимпийском

2021-11-03 13:12

Еще новости в разделе "Спорт"

Форвард Артем Довбик мог перейти в Барселону, но помешал уход Хави

2024-06-05 10:29

Евро-2024: букмекеры назвали фаворитов чемпионата Европы по футболу

2024-06-04 20:04

Леннокс Льюис посоветовал Деонтею Уайлдеру сдержать обещание и уйти из большого бокса

2024-06-04 13:35

У Тайсона Фьюри нет никаких шансов победить в реванше Александра Усика

2024-05-31 20:34
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Форвард Артем Довбик мог перейти в Барселону, но помешал уход Хави 2024-06-05 10:29
Евро-2024: букмекеры назвали фаворитов чемпионата Европы по футболу 2024-06-04 20:04
Леннокс Льюис посоветовал Деонтею Уайлдеру сдержать обещание и уйти из большого бокса 2024-06-04 13:35
У Тайсона Фьюри нет никаких шансов победить в реванше Александра Усика 2024-05-31 20:34