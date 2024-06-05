Спорт Форвард Артем Довбик мог перейти в Барселону, но помешал уход Хави

2024-06-05 10:29

Артем Довбик мог летом перейти в Барселону. По информации Sport.es, бывший тренер каталонского клуба Хави планировал подписать форварда Жироны.



Испанский специалист планировал заменить нападающего "сине-гранатовых" Роберта Левандовски. Специалист считал, что форвард сборной Украины больше подходит Барсе на острие атаки.



Впрочем, этот трансфер не состоялся из-за того, что Хави был уволен в конце сезона, а также из-за желания поляка продолжить выступления за каталонцев.



А новый тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик, о назначении которого было объявлено недавно, вряд ли захочет менять Левандовски, ведь раньше он работал с ним в Баварии.



Напомним, по итогам прошедшей кампании Ла Лиги Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 24 гола в 36 матчах.