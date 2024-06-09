Политика Это принесет много пользы Украине: Остин о разрешении США наносить удары по рф

2024-06-09 09:30

Разрешение США наносить ограниченные удары внутри территории России американским вооружением принесет много пользы для Украины в будущем.

Об этом заявил министр обороны Ллойд Остин, сообщает издание CNN.

США поддерживают Украину

— Что мы сделали — предоставили Украине возможность противостоять огню, атаковать в ответ российские войска, выводить из строя их артиллерийские батареи, когда они стреляют по украинцам, — сказал глава Пентагона.

По словам Ллойда Остина, количество лидеров, которые склоняются к автократии по всему миру, представляют наибольшую угрозу для США. По его мнению, мир не должен забывать жертв, отдавших жизнь за свободу.

— Эти жертвы действительно породили основанный на правилах международный порядок, который так хорошо служил нам столько лет. И мы должны упорно работать, чтобы защитить это. Демократия стоит того, чтобы ее иметь, но это то, над чем нужно работать, за что нужно бороться, — считает министр обороны США.

Ллойд Остин сказал, Украина имеет значение не только для Европы, а также важна для США и всего мира.

— Мы должны убедиться, что Путин не сможет растоптать Украину. Как сказал президент США, мы уверены, что Путин не остановится на достигнутом. Он будет продолжать двигаться вперед в других актах агрессии, — подчеркнул глава Пентагона.