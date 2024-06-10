Жизнь Сегодня с 16.00 до 22.00 в Украине применят графики почасовых отключений света

2024-06-10 12:28

В понедельник во всех регионах Украины будут действовать графики отключения электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго 10 июня.

"Сегодня с 16.00 до 22.00 по всей территории Украины облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Энергетики напомнили, что главная причина ограничений - последствия шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

Вчера Украина получала аварийную помощь с 21:00 до 22:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 24799 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1457 МВт.

Экспорт не производится и не предусматривается.