Жизнь Украинцы не экономят электроэнергию - время почасовых отключений на сегодня значительно продлили

2024-06-11 13:35

Украинцы не экономят электроэнергию, потому энергетики вынуждены продлить действие отключений. Об этом сообщило Укрэнерго во вторник, 11 июня.

"Сегодня срок применения графиков почасовых отключений (ГПО) по всей территории Украины продлен - ограничения будут действовать с 14:00 до 23:00. Причина - потребление в жару продолжает расти и показывает отсутствие экономии", - говорится в сообщении.

Энергетики напомнили, что после российских ракетных атак электростанции из-за масштабных повреждений не могут производить необходимое количество электроэнергии. Поэтому Укрэнерго вынуждено отключать и промышленных, и бытовых потребителей.

Вчера Украина привлекала аварийную помощь с 22:00 до 23:00 из энергосистемы Польши.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 27 865 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 636 МВт.