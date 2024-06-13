Спорт Форварда Артема Довбика пытается получить Наполи - уже предложили 35 миллионов евро

2024-06-13 12:30

Наполи всерьез нацелен на подписание нападающего Жироны и сборной Украины Артема Довбика во время летнего трансферного окна.

Как утверждает издание AS, итальянский клуб сделал конкретное предложение каталонцам по покупке футболиста. По данным журналистов 26-летнего форварда, итальянский гранд оценил в 35 миллионов евро.

По информации издания, неаполитанцы пока единственные, кто предлагает сумму, за которую Жирона готова вести переговоры о продаже своего игрока.

Интерес к украинскому нападающему также сохраняет Атлетико, однако предложение мадридцев пока составляет 25 миллионов евро.

Напомним, что в своем дебютном сезоне в Жироне Добвик отметился 24 голами и 10 результативными передачами в 39 матчах во всех турнирах. Также он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с упомянутыми 24 забитыми мячами.

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