Политика Китай играет ключевую роль в обеспечении или поддержке войны роССии в Украине, - Столтенберг

2024-06-13 19:15

 

Китай играет ключевую роль в поддержке войны России против Украины, предоставляя 90% микроэлектроники и электронного оборудования, используемого в производстве российских ракет, бомб и боевых танков.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Мы видим как Китай сейчас играет ключевую роль в обеспечении или поддержке войны России в Украине. 90% микроэлектроники, которую Россия импортировала в прошлом году, поступила из Китая. Эти предметы, электронное оборудование, которые являются ключевыми для производства ракет, бомб и боевых танков, применяемых в агрессивной войне России против Украины, - подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что Китай создает возможность для России вести агрессивную войну против Украины.

Напомним, лидеры G-7 после саммита в Италии будут призывать Китай прекратить поддержку РФ в войне против Украины.

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