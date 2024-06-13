Политика Столтенберг рассказал, чего Украина может ожидать от саммита НАТО в Вашингтоне

2024-06-13 21:37

Лидеры стран НАТО в ходе саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля будут обсуждать помощь Украине. Одной из тем станет координация поставок оружия.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я ожидаю, что союзники согласуют всеобъемлющий пакет мер для Украины. Это соглашение о том, что НАТО будет играть ведущую роль в предоставлении и координации военной поддержки, помощи в обеспечении безопасности и обучения для Украины", - отметил Столтенберг.

По его словам, таким образом союзники по НАТО получат возможность помочь Украине создать "силы будущего" и обеспечить оперативную совместимость, что приблизит страну к членству в Альянсе.

Генсек уточнил, что в таком случае роль НАТО будет заключаться как в удовлетворении потребностей Украины для защиты от российской агрессии, так и в помощи в евроатлантической интеграции.

Также Столтенберг добавил, что ожидает от союзников по Альянсу согласования долгосрочных финансовых обязательств.

При этом, как добавил генсек, страны-члены в ходе саммита должны договориться о "сильной формулировке" насчет будущего вступления Украины в НАТО.

"Не мне вдаваться в детали точной формулировки, но я ожидаю, что эта формулировка будет еще более четкой в нашем обязательстве, что Украина станет членом Альянса", - рассказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что ожидает и важных заявлений союзников о поставках большого количества вооружений, снарядов для ПВО и артиллерии, чтобы Украина смогла отбиться от вторжения россиян.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, в Вашингтоне в этом году пройдет юбилейный саммит НАТО. Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, мероприятие будет сфокусировано на разработке "дорожной карты" вступления Украины в Альянс.

При этом вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что Киев ожидает от союзников стратегических решений, которые касаются противовоздушной обороны.