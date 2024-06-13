Жизнь Сегодня почасовые отключения света в Украине будут проходить с 20:00 до 22:00

2024-06-13 14:29

По состоянию на четверг в Украине из-за непогоды и российских обстрелов без света 638 населенных пунктов в восьми областях. Об этом сообщило Укрэнерго 13 июня.

"Из-за погодных условий обесточены 173 населенных пункта в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Сумской, Черниговской областях", - говорится в сообщении.

По другим причинам без энергопитания еще 465 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

В компании напомнили, что сегодня облэнерго на всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений с 20:00 до 22:00.

В течение суток Украина будет импортировать электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 27671 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1624 МВт.

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