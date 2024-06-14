Мир Суд Евросоюза обязал Венгрию заплатить 200 млн евро штрафа и еще по миллиону пени за каждый день просрочки

2024-06-14 10:27

Суд Европейского Союза обязал Венгрию заплатить разовый штраф в размере 200 млн евро и пеню в размере 1 млн евро за каждый день промедления в связи с невыполнением решения суда. Об этом сообщает The Washington Post.

Речь идет о решении от декабря 2020 года, в котором суд определил, что Венгрия не выполняет процедуры ЕС по международной защите и возвращению граждан третьих стран, находящихся на территории ЕС нелегально.

Суд признал, что Венгрия ограничивает доступ к процедуре получения защиты, задерживает искателей убежища в транзитных зонах и не учитывает их право оставаться в стране на время ожидания финального решения по их заявке, а также нарушает правила в вопросе выдворения граждан третьих стран, которые нелегально находятся в стране.

Еврокомиссия подала жалобу на Венгрию с требованием финансовых санкций после того, как большинство пунктов по решению были проигнорированы.

В новом решении суд ЕС установил, что Венгрия не приняла достаточные меры для выполнения решения 2020 года относительно трех пунктов - доступа к процедуре международной защиты для соискателей убежища, права оставаться в стране до окончательного отклонения заявки и возвращения лиц с нелегальным пребыванием.

"Поскольку данное несоблюдение обязательств является беспрецедентным и особо серьезным нарушением права ЕС, суд обязывает Венгрию уплатить разовый штраф в размере 200 млн евро и пеню в размере 1 млн евро за каждый день промедления", - говорится в решении суда.